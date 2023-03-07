Фёдоров: ЦСКА немножко усложнил себе задачу, но мы верим в себя и в нашу игру

Главный тренер ХК ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение своей команды от «Северстали» в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина.

«Хорошая игра, боевая. Соперника с победой. Мы имели все возможности выйти вперёд и сохранить преимущество, но, к сожалению, не получилось. Немножко усложнили себе задачу. Следующий матч будет для нас очень важным», — цитирует Фёдорова пресс-служба ЦСКА.

Встреча в Ледовом дворце в Череповце завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Адам Лишка, Егор Морозов, Даниил Вовченко (дубль) и Александр Петунин. За гостей забили Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Максим Мамин.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Северстали». Следующий матч состоится 8 марта в Череповце.

Ранее «Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло вперёд в серии плей-офф Кубка Гагарина.