Главный тренер «Северстали» прокомментировал победу над ЦСКА в матче плей-офф КХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды в третьем матче плей-офф КХЛ с ЦСКА.

«Было очень плохое начало, ужасная статистика первого периода. Хорошо, что ушли на перерыв, проигрывая всего в одну шайбу. Остались в игре только… Не буду говорить благодаря кому. Мы разобрали ЦСКА подробнее, чем в чемпионате, придерживались этой тактики. Голы забили — это заслуга ребят», — цитирует Разина «Чемпионат».

Встреча в Ледовом дворце в Череповце завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Адам Лишка, Егор Морозов, Даниил Вовченко (дубль) и Александр Петунин. За гостей забили Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Максим Мамин.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Северстали». Следующий матч состоится 8 марта в Череповце.

Ранее «Динамо» обыграло «Торпедо» и вышло вперёд в серии плей-офф Кубка Гагарина.