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Нифонтова дебютировала на фестивале «Дни скорости на льду Байкала»

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Российская авто- и мотогонщица Анастасия Нифонтова дебютировала на фестивале «Дни скорости на льду Байкала».
Нифонтова дебютировала на фестивале «Дни скорости на льду Байкала»

    Первый день фестиваля «Дни скорости на льду Байкала», который в одиннадцатый раз проходит в Иркутской области, ознаменовался несколькими успешными попытками.

    Первым на ледовую трассу длиной более 12 км выехал дизельный Jaguar F-Pace. Его пилотирует 18-кратный рекордсмен России Андрей Леонтьев. Автомобиль заявлен в рекордной категории дизельных ДВС, где пилот намерен побороться за установление нового рекорда.

    На фестивале дебютирует новинка российского рынка — электромобили нового бренда Voyah. В соревновании участвуют электрокроссовер Voyah Free и гибридный минивэн Voyah Dream.

    За рулём минивэна выступает Нифонтова. Это её дебют в дисциплине установления автомобильных рекордов. Рекордная попытка для спортсменки на мерном километре запланирована на второй день фестиваля.

    Всего в фестивале принимают участие восемь автомобилей и десять пилотов, включая гонщика из Белоруссии, выступающего на Tesla Model S Plaid.

    Ранее гонщик Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бахрейна «Формулы-1».

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