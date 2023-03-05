Российская авто- и мотогонщица Анастасия Нифонтова дебютировала на фестивале «Дни скорости на льду Байкала».

Первый день фестиваля «Дни скорости на льду Байкала», который в одиннадцатый раз проходит в Иркутской области, ознаменовался несколькими успешными попытками.

Первым на ледовую трассу длиной более 12 км выехал дизельный Jaguar F-Pace. Его пилотирует 18-кратный рекордсмен России Андрей Леонтьев. Автомобиль заявлен в рекордной категории дизельных ДВС, где пилот намерен побороться за установление нового рекорда.

На фестивале дебютирует новинка российского рынка — электромобили нового бренда Voyah. В соревновании участвуют электрокроссовер Voyah Free и гибридный минивэн Voyah Dream.

За рулём минивэна выступает Нифонтова. Это её дебют в дисциплине установления автомобильных рекордов. Рекордная попытка для спортсменки на мерном километре запланирована на второй день фестиваля.

Всего в фестивале принимают участие восемь автомобилей и десять пилотов, включая гонщика из Белоруссии, выступающего на Tesla Model S Plaid.

Ранее гонщик Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бахрейна «Формулы-1».