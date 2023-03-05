Сборная Франции выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место
- РИА Новости
В составе сборной выступили Лу Жанмонно, Каролин Коломбо, Эрик Перро и Фабьен Клод. Команда показала результат — 1:06.32,3.
Вторыми стали представители Швеции: Анна Магнуссон, Ханна Эберг, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльсон (+33,6).
Замкнули тройку биатлонисты из Норвегии: Каролин Оффигстад Кноттен, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Йоханнес Дале, Эндре Стрёмсхейм (+38,3).
Ранее сообщалось, что норвежская биатлонистка Марта Ройселанн стала победительницей гонки преследования на седьмом этапе Кубка мира.