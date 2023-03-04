Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения от «Баффало»

«Баффало Сейбрз» на своём льду нанёс поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра закончилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

У победителей шайбы забросили Тейдж Томпсон (17-я минута), Винни Хиностроза (26-я), Тайсон Джост (33-я), Джек Куинн (40-я) и Джефф Скиннер (41-я). В составе «Тампы» отличился Брейден Пойнт (14-я), Ник Пербикс (43-я) и Алекс Киллорн (54-я). Никита Кучеров оформил результативный пас.

«Баффало» с 68 очками занимает четвёртое место в Атлантическом дивизионе. «Тампа» с 79 очками располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Чикаго Вулвз» Пётр Кочетков забросил шайбу прямым броском из-за своих ворот в матче АХЛ против «Манитоба Мус».











