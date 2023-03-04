Лещук рассказал о ссоре между Черчесовым и Егором Кридом на съёмках рекламы чипсов

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал об инциденте между экс главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и рэп-исполнителем Егором Кридом на съёмках рекламы чипсов.

«Мы с тренером приехали вовремя, а Егор на полтора часа опоздал. Черчесов уже кипел: «Сколько можно?!» Для шоу-бизнеса это нормально, а мы люди спортивные, привыкли к дисциплине. Приехал Крид, они закусились. Все уже думали, что съёмка сейчас сорвётся, но режиссёр их успокоил», — цитирует Лещука «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что тренер быстро отснялся и покинул съёмочную площадку. По словам игрока, съёмки с Егором у него продолжались около десяти часов. Лещук добавил, что в один момент Крид устроил скандал из-за не того вкуса чипсов, но организаторы быстро успокоили звезду.

Ранее Игорь Лещук высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.