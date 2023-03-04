Узнать больше

Лещук рассказал о ссоре между Черчесовым и Егором Кридом на съёмках рекламы чипсов

Короткая ссылка
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал об инциденте между экс главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и рэп-исполнителем Егором Кридом на съёмках рекламы чипсов.
Лещук рассказал о ссоре между Черчесовым и Егором Кридом на съёмках рекламы чипсов
  • РИА Новости

«Мы с тренером приехали вовремя, а Егор на полтора часа опоздал. Черчесов уже кипел: «Сколько можно?!» Для шоу-бизнеса это нормально, а мы люди спортивные, привыкли к дисциплине. Приехал Крид, они закусились. Все уже думали, что съёмка сейчас сорвётся, но режиссёр их успокоил», — цитирует Лещука «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что тренер быстро отснялся и покинул съёмочную площадку. По словам игрока, съёмки с Егором у него продолжались около десяти часов. Лещук добавил, что в один момент Крид устроил скандал из-за не того вкуса чипсов, но организаторы быстро успокоили звезду.

Ранее Игорь Лещук высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить