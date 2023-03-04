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Овечкин рассказал, кто был его кумиром в детстве

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров был его кумиром.
Овечкин рассказал, кто был его кумиром в детстве
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«Это было волнующе. Фёдоров был моим кумиром. В детстве я равнялся на него. А тогда у меня появилась возможность разделить с Сергеем раздевалку, разделить историю, перенять опыт, которым он делился», — приводит слова нападающего The Athletic.

В 2008 году, когда Овечкин проводил свой третий сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), «Вашингтон» выменял Фёдорова у «Коламбус Блю Джекетс».

В сезоне-2008/09 Фёдоров сыграл за столичную команду лишь в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 13 (2+11) очков. После завершения сезона он подписав контракт с магнитогорским «Металлургом».

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

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