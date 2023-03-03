Узнать больше

Стало известно, что пожелал Пеле Месси перед смертью

Короткая ссылка
Дочь трёхкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле Кели Кристина Насименто рассказала о последнем желании легенды мирового футбола.
Стало известно, что пожелал Пеле Месси перед смертью
  • Gettyimages.ru

«Все хотели, чтобы Бразилия выиграла этот Кубок ЧМ для моего отца. После поражения Бразилии все, кто входил в его больничную палату, спрашивали его: «Что произошло, Пеле? Победу какой команды ты хочешь увидеть теперь? Конечно же, не Аргентины!» И он ответил: «Аргентины, да! Кубок мира должен остаться в Южной Америке, и Месси этого заслуживает», — написала Насименто в соцсетях.

Легендарный бразильский футболист скончался 29 декабря на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Пеле — единственный трёхкратный чемпион мира в качестве действующего игрока. За свою карьеру он забил 1289 мячей в 1363 матчах. Международный олимпийский комитет признал его лучшим футболистом XX века.

Сборная Аргентины в финале чемпионата мира 2022 года обыграла команду Франции в серии пенальти. Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира в Катаре.

Ранее в пресс-службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) заявили, что в организации обсуждают возможные варианты увековечивания памяти Пеле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить