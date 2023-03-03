AS: «Реал» приостановил работу по трансферу Беллингема

Мадридский «Реал» заморозил работу по трансферу полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

По информации AS, сумма сделки по игроку в летнее трансферное окно, скорее всего, превысит €100 млн, поэтому клуб относится к переходу с осторожностью. Отмечается, что «Реал» может подписать футболиста в 2024 году, когда стоимость Беллингема снизится.

В нынешнем сезоне англичанин забил десять мячей и сделал шесть результативных передач в 26 матчах за дортмундцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» с 1970 года не может обыграть «Барселону» в домашнем матче Кубка Испании.