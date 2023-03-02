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Джокович намерен принять участие в Олимпиаде 2024 года

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Сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Джокович намерен принять участие в Олимпиаде 2024 года
  • AP

«Я с нетерпением жду Олимпийских игр. Надеюсь, что буду здоров и смогу принять участие в соревнованиях в Париже. Игры будут проходить на грунтовых кортах «Ролан Гаррос», поэтому я знаком с этими условиями. Надеюсь, что лучший олимпийский результат я покажу там», — приводит слова теннисиста Reuters.

Лучшее достижение 35-летнего серба — бронзовые медали на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Дубае.

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