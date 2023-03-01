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Устюгов: прекрасно бегать в России, когда уделяют внимание лыжным гонкам

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Российский лыжник Сергей Устюгов высказался о популяризации лыжного спорта и положительно оценил уровень медийного освещения соревнований «Чемпионские высоты».
Устюгов: прекрасно бегать в России, когда уделяют внимание лыжным гонкам
  • РИА Новости

«Прекрасно бегать в России, когда уделяют внимание лыжным гонкам. Журналисты приехали наконец-то поработать, людям это интересно. Это же классно, значит, не просто так мы этим всем занимаемся. Многим интересно пообщаться, многие погружаются в эту лыжную сферу, это круто», — цитирует Устюгова «Чемпионат»

Александр Большунов одержал победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах». Спортсмен преодолел разделку в 15 км за 35 минут 56,8 секунды. Вторым к финишу пришёл Алексей Червоткин с отставанием 6,0 секунды. Тройку победителей замкнул Иван Якимушкин (+20,4). Устюгов стал шестым.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях в сезоне-2022/23. 

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о ситуации с телеправами на показ российских соревнований.

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