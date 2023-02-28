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«Ванкувер» победил «Даллас», у Кузьменко и Подколзина — по голу

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Даллас Старз».

Встреча на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 5:4.

В составе победителей шайбы забросили Энтони Бовиллье (третья минута), Шелдон Дрис (девятая), Василий Подколзин (15-я), Энтони Бовиллье (31-я) и Андрей Кузьменко (60-я). 

У «Далласа» отличились Джейми Бенн (восьмая), Евгений Дадонов (24-я), Роопе Хинц (37-я) и Нильс Лундквист (44-я).

Ранее сообщалось, что два очка Орлова принесли «Бостону» победу над «Эдмонтоном».

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