«Ванкувер» победил «Даллас», у Кузьменко и Подколзина — по голу

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» нанёс поражение «Даллас Старз».

Встреча на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 5:4.

В составе победителей шайбы забросили Энтони Бовиллье (третья минута), Шелдон Дрис (девятая), Василий Подколзин (15-я), Энтони Бовиллье (31-я) и Андрей Кузьменко (60-я).

У «Далласа» отличились Джейми Бенн (восьмая), Евгений Дадонов (24-я), Роопе Хинц (37-я) и Нильс Лундквист (44-я).

Ранее сообщалось, что два очка Орлова принесли «Бостону» победу над «Эдмонтоном».