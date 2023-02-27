Левандовски пропустит матч с «Реалом» в Кубке Испании из-за травмы

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски получил травму.

Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

У Левандовски была выявлена травма двуглавой мышцы левого бедра.

По информации Relevo, поляк пропустит около двух недель. Таким образом, он пропустит матч с «Реалом» в Кубке Испании 2 марта.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл 20 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» уступила «Альмерии» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.