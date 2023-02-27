Тер Штеген назвал причины поражения «Барселоны» в матче с «Альмерией»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о поражении команды в матче 23-го тура Ла Лиги с «Альмерией».

«Конечно, нам было не так просто создавать большие шансы для взятия ворот, может, не хватало чуть остроты. Во втором тайме игра стала немного хаотичной. Нам надо сфокусироваться и проанализировать свои ошибки, попробовать сыграть лучше в следующий раз», — приводит слова тер Штегена пресс-служба «Барселоны» в социальных сетях.

«Барселона» уступила «Альмерии» со счётом 1:0.

«Барселона» набрала 59 очков и располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что Месси забил 700-й гол на клубном уровне.