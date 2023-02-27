Ибрагимович: я буду играть ещё несколько лет

Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что не собирается завершать карьеру.

«Если я буду себя чувствовать так же хорошо, как сейчас, то останусь в «Милане» на следующий год. Я буду играть ещё несколько лет», — приводит слова Ибрагимовича журналист Николо Скира в социальных сетях.

41-летний Ибрагимович в мае 2022 года перенёс операцию на передней крестообразной связке колена и пропустил первую часть сезона‑2022/23.

Контракт шведа с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее в «Милане» рассказали о ходе восстановления Ибрагимовича после травмы.