Ибрагимович: я буду играть ещё несколько лет
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«Если я буду себя чувствовать так же хорошо, как сейчас, то останусь в «Милане» на следующий год. Я буду играть ещё несколько лет», — приводит слова Ибрагимовича журналист Николо Скира в социальных сетях.
41-летний Ибрагимович в мае 2022 года перенёс операцию на передней крестообразной связке колена и пропустил первую часть сезона‑2022/23.
Контракт шведа с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее в «Милане» рассказали о ходе восстановления Ибрагимовича после травмы.