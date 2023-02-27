Узнать больше

Ибрагимович: я буду играть ещё несколько лет

Короткая ссылка
Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что не собирается завершать карьеру.
Ибрагимович: я буду играть ещё несколько лет
  • Gettyimages.ru
  • © Francesco Scaccianoce

«Если я буду себя чувствовать так же хорошо, как сейчас, то останусь в «Милане» на следующий год. Я буду играть ещё несколько лет», — приводит слова Ибрагимовича журналист Николо Скира в социальных сетях.

41-летний Ибрагимович в мае 2022 года перенёс операцию на передней крестообразной связке колена и пропустил первую часть сезона‑2022/23.

Контракт шведа с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее в «Милане» рассказали о ходе восстановления Ибрагимовича после травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить