Самсонова и Потапова поднялись в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга спортсменок в женском одиночном разряде.

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, которая сохранила восьмое место в рейтинге. Вероника Кудерметова — на 11-й строчке. Людмила Самсонова поднялась на одну позицию и стала 12-й. Екатерина Александрова — 18-я, а Анастасия Потапова — 28-я.

Первой ракеткой мира по-прежнему является Ига Свёнтек из Польши. Вторая — белоруска Арина Соболенко, третья — американка Джессика Пегула.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев поднялся на седьмое место в рейтинге АТР.