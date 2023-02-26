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Хэмилтон: у Mercedes не всё идеально, мы не можем бороться с Red Bull и Ferrari

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Семикратный чемпион мира, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от нового сезона.
Хэмилтон: у Mercedes не всё идеально, мы не можем бороться с Red Bull и Ferrari
  • Gettyimages.ru

«В этом году не всё идеально, мы не можем бороться с Red Bull и, возможно, с Ferrari. Но это лучше, чем было год назад. Есть вещи, которые изменились. Кто знает, где мы будем, нужно оставаться позитивными», — цитирует Хэмилтона The Race.

Напомним, что два года подряд чемпионат «Формулы-1» выигрывал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. В последний раз британец становился чемпионом в 2020 году. Он наряду с Михаэлем Шумахером является рекордсменом по количеству чемпионских титулов — их у него семь.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим в первый день тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

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