Хэмилтон: у Mercedes не всё идеально, мы не можем бороться с Red Bull и Ferrari

Семикратный чемпион мира, пилот Mercedes Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от нового сезона.

«В этом году не всё идеально, мы не можем бороться с Red Bull и, возможно, с Ferrari. Но это лучше, чем было год назад. Есть вещи, которые изменились. Кто знает, где мы будем, нужно оставаться позитивными», — цитирует Хэмилтона The Race.

Напомним, что два года подряд чемпионат «Формулы-1» выигрывал гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. В последний раз британец становился чемпионом в 2020 году. Он наряду с Михаэлем Шумахером является рекордсменом по количеству чемпионских титулов — их у него семь.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим в первый день тестов «Формулы-1» в Бахрейне.