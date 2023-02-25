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«Наполи» в меньшинстве обыграл «Эмполи» в матче Серии А

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«Наполи» в гостях нанёс поражение «Эмполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Наполи» в меньшинстве обыграл «Эмполи» в матче Серии А
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Игра на стадионе «Карло Кастеллани» завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Лучано Спаллетти.

Мяч забил Виктор Осимхен (28-я минута). Автогол на свой счёт записал Ардиан Исмайли (28-я). Команда из Неаполя доигрывала матч в меньшинстве после удаления во втором тайме Мариу Руя (67-я).

«Наполи» с 65 очками продолжает лидировать в Серии А. «Эмполи» с 28 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Венеция» сыграла вничью с «Кальяри», Денис Черышев вышел на замену.

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