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Елистратов объяснил, почему смотрит юниорские старты по шорт-треку

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Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов высказался о юниорских соревнованиях в России. 

«Я смотрел в ноябре юниорское первенство России по многоборью в Новоуральске, по отдельным дистанциям в Челябинске тоже буду смотреть. Мне нравится, очень интересно», — цитирует Елистратова ТАСС.

По его словам, «секунды на юниорских соревнованиях уже большие».

«Некоторые ребята там тактические моменты используют, которым можно учиться», — заключил Елистратов.

Елистратов является олимпийским чемпионом в эстафете (2014) и двукратным бронзовым призером Игр (2018, 2022) на дистанции 1 500 м. Также на счету 32-ленего спортсмена одна победа на чемпионате мира и 14 на чемпионатах Европы.

Ранее олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров заявил о желании поскорее вернуться к международным соревнованиям.

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