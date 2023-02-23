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«Сочи» заявил для выступления в РПЛ бразильского футболиста Силвейру

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Бразильский футболист Мигел Силвейра заявлен за «Сочи» на весеннюю часть сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ),
«Сочи» заявил для выступления в РПЛ бразильского футболиста Силвейру
  • Gettyimages.ru

Сочинский клуб пока не объявлял о трансфере 19-летнего полузащитника, однако новичку уже присвоен 24-й номер, сообщается на официальном сайте РПЛ.

По информации портала Transfermarkt, контракт футболиста с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Взрослую карьеру спортсмен начал в 2019 году в составе «Флуминенсе»Последним клубом Силвейры был «Ред Булл Брагантино» в составе которого он выступал с 2021 года и провёл 25 матча, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее спортивный директор «Риу Аве» отреагировал на информацию о том, что «Сочи» проявляет интерес к защитнику команды Патрику Виллиаму.

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