Джикия отрицательно отнёсся к матчам «Спартака» в морозную погоду

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат матча 1/4 финала плей-офф Кубка России по футболу со столичным «Локомотивом».

«Холодно было. Это вопрос не к нам, а к тем, кто составляет календарь. Расстроен, что у нас игры 22 февраля стоят, это расстраивает», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

Защитник сборной России по футболу также высказался о стартовом составе красно-белых, в который вошли 11 российских игроков.

«Совпадение? Тренерский штаб выбрал такой состав. Тут никаких совпадений, но и никаких подоплёк. Все готовы выходить и побеждать», — добавил Джикия.

Матч прошёл на стадионе «РЖД Арена» и завершился со счётом 1:0 в пользу красно-белых. Победный мяч забил Данил Пруцев (15-я минута).

Перед началом встречи температура воздуха была на отметке -11 °С.

Ответная игра между командами состоится 27 февраля.

Ранее Евгений Мележиков заявил, что «Спартак» заслуженно обыграл «Локомотив» в матче Кубка России.