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Российских спортсменов пригласили принять участие в Играх стран Боливарианского альянса

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В пресс-службе Минспорта РФ сообщили, что министр народной власти по делам молодёжи и спорта Венесуэлы Мервин Мальдонадо в рамках рабочей встречи с министром спорта Олегом Матыциным пригласил российскую делегацию принять участие в Боливарианских играх.
Российских спортсменов пригласили принять участие в Играх стран Боливарианского альянса
  • РИА Новости

«Не сомневаюсь, что Игры АЛБА с российским участием придадут новый импульс динамичному развитию спортивного взаимодействия между нашими странами», — приводит слова Матыцина ТАСС.

V Боливарианские Игры состоятся с 21 по 29 апреля. Они традиционно проводятся среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна и включают соревнования по 35 видам спорта, ожидается участие порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 государств. В 2023 году впервые игры пройдут в открытом формате с приглашением российской делегации. 

Ранее Матыцин высказался о предложении министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука создать «сборную беженцев» для российских спортсменов.

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