Бензема: после первых 15 минут игры мы показали настоящий «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о победе своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Это был важный для нас вечер, и я хотел бы посвятить наше выступление покойному почётному президенту Амансио. Эта победа для него — от нас. Старт был не лучшим, мы знали, что против нас играет команда, которая любит оказывать большое давление. Но после 15 минут мы показали настоящий «Реал», — приводит слова Бензема AS.

Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Карло Анчелотти.

В составе «Реала» мячи забили Винисиус Жуниор (21-я и 36-я), Карим Бензема (55-я, 67-я), Милитао (47-я).

У «Ливерпуля» отличились Дарвин Нуньес и Мохаммед Салах.

Ответная встреча между командами состоится 15 марта.

Ранее Винисиус признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Реал».