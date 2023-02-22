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«Реал» стал первой командой, забившей пять мячей «Ливерпулю» на «Энфилде» в матче еврокубков

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«Реал» нанёс поражение «Ливерпулю» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Карло Анчелотти. 

В составе «Реала» мячи забили Винисиус Жуниор (21-я и 36-я), Карим Бензема (55-я, 67-я), Милитао (47-я). У «Ливерпуля» отличились Дарвин Нуньес и Мохаммед Салах.

Таким образом, «Реал» стал первой командой в истории, забившей пять голов «Ливерпулю» на «Энфилде» в еврокубковом матче. А «Ливерпуль» раньше никогда не пропускал даже четыре гола.

Ранее нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах повторил рекорд бывшего нападающего «Челси» Дидье Дрогба по голам в Лиге чемпионов среди африканских игроков.

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