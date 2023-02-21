Фигуристка Медведева рассказала, как готовилась к роли интервьюера

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила, как готовилась к роли интервьюера в шоу «Футбольное катание».

«Советы, конечно, спрашивала. Но в основном, наверное, в роли интервьюера очень важно оставаться собой. Я решила больше по своему пути идти. Я не могу сказать, что у меня идеально получается, но с каждым разом мне всё легче и легче и становится всё лучше и лучше», — цитирует Медведеву «Чемпионат».

На YouTube-канале московского «Динамо» фигуристка берёт интервью у футболистов команды в программе «Футбольное катание».

23-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2020 года. Спортсменка является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также бронзовым призёром мирового первенства.

Ранее Медведева рассказала, за кого болела на чемпионате мира — 2022 по футболу.