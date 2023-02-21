Модрич: хочу заслужить контракт с «Реалом», а не получить в подарок

Полузащитник Лука Модрич высказался о возможном продлении контракта с мадридским «Реалом».

«Я хочу остаться, но намерен заслужить это право, а не получить контракт в подарок. Не хочу, чтобы дело было в истории, в моих достижениях. Ничто не испортит моих отношений с «Реалом». Это клуб всей моей жизни», — цитирует Модрича Marca.

37-летний полузащитник выступает за «Реал» с августа 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич провёл 19 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

По информации Marca, хорват может покинуть команду, если «Реал» продлит соглашение с Тони Кроосом и подпишет Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Ранее стали известны детали будущего контракта Модрича и «Реала».