Мирзоян: в матче против «Спартака» Дзюба должен проявить все те качества, которые у него есть
«Станет ли игра со «Спартаком» дополнительным раздражителем для Дзюбы? Он должен проявить все те качества, которые у него есть. И доказать болельщикам, которые его списывают, и себе, в первую очередь, что он достаточно квалифицированный футболист», — приводит слова Мирзояна Metaratings.ru.
Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт 22 февраля. Начало — в 20:00 мск.
8 февраля Дзюба и Смольников подписали контракты с московским клубом на правах свободного агента. Соглашения обоих игроков с железнодорожниками действуют до конца сезона-2022/23.
Ранее в руководстве «Локомотива» назвали бюджет клуба.