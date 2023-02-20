Мирзоян: в матче против «Спартака» Дзюба должен проявить все те качества, которые у него есть

Бывший игрок «Спартака», член исполнительного комитета РФС Александр Мирзоян поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча верхней сетки плей-офф Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом».

«Станет ли игра со «Спартаком» дополнительным раздражителем для Дзюбы? Он должен проявить все те качества, которые у него есть. И доказать болельщикам, которые его списывают, и себе, в первую очередь, что он достаточно квалифицированный футболист», — приводит слова Мирзояна Metaratings.ru.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт 22 февраля. Начало — в 20:00 мск.

8 февраля Дзюба и Смольников подписали контракты с московским клубом на правах свободного агента. Соглашения обоих игроков с железнодорожниками действуют до конца сезона-2022/23.

Ранее в руководстве «Локомотива» назвали бюджет клуба.