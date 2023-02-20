Узнать больше

Мирзоян: в матче против «Спартака» Дзюба должен проявить все те качества, которые у него есть

Короткая ссылка
Бывший игрок «Спартака», член исполнительного комитета РФС Александр Мирзоян поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча верхней сетки плей-офф Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом».

«Станет ли игра со «Спартаком» дополнительным раздражителем для Дзюбы? Он должен проявить все те качества, которые у него есть. И доказать болельщикам, которые его списывают, и себе, в первую очередь, что он достаточно квалифицированный футболист», — приводит слова Мирзояна Metaratings.ru.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт 22 февраля. Начало — в 20:00 мск.

8 февраля Дзюба и Смольников подписали контракты с московским клубом на правах свободного агента. Соглашения обоих игроков с железнодорожниками действуют до конца сезона-2022/23.

Ранее в руководстве «Локомотива» назвали бюджет клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить