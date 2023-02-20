Агент Бальде заявил, что футболист готов проявить себя в любых погодных условиях

Фредерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о готовности подопечного к матчу с «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России («Путь РПЛ»).

«Может ли температура -15 и снег как-то сказаться на игре и мотивации? Не думаю, что мороз и снег могут повлиять на игру Бальде. Он готов проявить себя и в таких погодных условиях», — приводит слова агента Metaratings.ru.

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

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