Агент Бальде заявил, что футболист готов проявить себя в любых погодных условиях
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«Может ли температура -15 и снег как-то сказаться на игре и мотивации? Не думаю, что мороз и снег могут повлиять на игру Бальде. Он готов проявить себя и в таких погодных условиях», — приводит слова агента Metaratings.ru.
22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова пропустит турнир WTA в Дубае (ОАЭ) из-за болезни.