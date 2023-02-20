Тороп считает, что ЦСКА может выиграть Кубок России по футболу

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп считает, что команда может выиграть Кубок России.

«Реально ли взять Кубок России? Конечно. Всё исходит от наших амбиций, а они у нас высоки. Ребята максимально заряжены. Надо просто идти от игры к игре и стараться выигрывать в каждом матче. Мы можем выиграть Кубок», — приводит слова Торопа «РБ Спорт».

23 февраля ЦСКА предстоит матч с «Краснодаром» в 1/4 финала Кубка России («Путь РПЛ»).

Ранее сообщалось, что бразильский защитник Роберт Ренан прибыл в расположение санкт-петербургского «Зенита».