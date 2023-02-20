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Тороп считает, что ЦСКА может выиграть Кубок России по футболу

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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп считает, что команда может выиграть Кубок России.
Тороп считает, что ЦСКА может выиграть Кубок России по футболу
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Реально ли взять Кубок России? Конечно. Всё исходит от наших амбиций, а они у нас высоки. Ребята максимально заряжены. Надо просто идти от игры к игре и стараться выигрывать в каждом матче. Мы можем выиграть Кубок», — приводит слова Торопа «РБ Спорт».

23 февраля ЦСКА предстоит матч с «Краснодаром» в 1/4 финала Кубка России («Путь РПЛ»).

Ранее сообщалось, что бразильский защитник Роберт Ренан прибыл в расположение санкт-петербургского «Зенита».

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