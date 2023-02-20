Караваев согласовал новый контракт с «Зенитом»
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«Новое соглашение пока не подписано. На сборах мы согласовали все ключевые моменты с руководством, зафиксировали их и перешли к следующему этапу — подписание контракта. Надеюсь, проблем с этим не возникнет», — цитирует агента Sport24.
В нынешнем сезоне игрок принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Его нынешний контракт действует до 30 июня 2023 года.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, в 17 матчах набрав 42 очка.
Ранее Роберт Ренан прибыл в Санкт-Петербург и получил футболку «Зенита» из рук Семака.