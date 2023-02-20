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Караваев согласовал новый контракт с «Зенитом»

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Иван Бакулин, агент защитника Вячеслава Караваева, рассказал о переговорах по новому контракту своего клиента с санкт-петербургским клубом.
Караваев согласовал новый контракт с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Новое соглашение пока не подписано. На сборах мы согласовали все ключевые моменты с руководством, зафиксировали их и перешли к следующему этапу — подписание контракта. Надеюсь, проблем с этим не возникнет», — цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Его нынешний контракт действует до 30 июня 2023 года.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, в 17 матчах набрав 42 очка.

Ранее Роберт Ренан прибыл в Санкт-Петербург и получил футболку «Зенита» из рук Семака.

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