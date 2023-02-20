Стали известны лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков недели.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим вратарём признан Амир Мифтахов из «Ак Барса», одержавшего четыре победы в четырёх матчах недели.

Илья Хохлов из «Нефтехимика» признан лучшим защитником. Он набрал четыре (3 + 1) очка в трёх матчах недели.

Лучшим нападающим признан Дмитрий Воронков («Ак Барс»), который набрал шесть (4 + 2) очков.

Также Ярослав Бусыгин («Витязь») впервые в карьере признан лучшим новичком. На его счету два (1 + 1) очка.

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