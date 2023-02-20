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Капризов: «Миннесоте» нужно найти способ побеждать спокойнее

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал победу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз».

«Очень рад, что мы одержали победу. В конечном счёте это было слишком опасно. Нам нужно найти способ побеждать спокойнее, а не доводить до хаотичного конца», — сказал Капризов после матча.

Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Уайлд». Капризов отметился дублем.

«Миннесота» занимает четвёртое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 65 очками. «Нэшвилл» располагается на пятой позиции с 59 очками.

Ранее сообщалось, что Капризов признан первой звездой матча с «Нэшвиллом».

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