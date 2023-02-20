Капризов: «Миннесоте» нужно найти способ побеждать спокойнее
«Очень рад, что мы одержали победу. В конечном счёте это было слишком опасно. Нам нужно найти способ побеждать спокойнее, а не доводить до хаотичного конца», — сказал Капризов после матча.
Игра завершилась со счётом 4:3 в пользу «Уайлд». Капризов отметился дублем.
«Миннесота» занимает четвёртое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 65 очками. «Нэшвилл» располагается на пятой позиции с 59 очками.
Ранее сообщалось, что Капризов признан первой звездой матча с «Нэшвиллом».