Globo: ЦСКА сообщил «Интернасьоналу» о намерении выкупить трансфер Мойзеса

Стало известно, что московский ЦСКА намерен воспользоваться правом выкупа защитника Мойзеса у бразильского «Интернасьонала».

Руководство армейского клуба уже уведомило коллег из Бразилии о намерении сохранить футболиста после завершения аренды, сообщает Globo.

Уточняется, что ЦСКА готов выкупить Мойзеса за €1,5 млн.

Соглашение между московским клубом и «Интернасьоналом» об аренде 27-летнего бразильца рассчитано до 30 июня 2023 года. При этом армейцы имеют право выкупить защитника.

В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 18 матчах за красно-синих и отдал две результативные передачи.

После 17 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян высказался о будущем полузащитника команды Хорхе Карраскаля.