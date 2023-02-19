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Самуэльссон: никогда бы не поверил, что смогу стать чемпионом мира в этом году

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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рад победе в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе (Германия).
Самуэльссон: никогда бы не поверил, что смогу стать чемпионом мира в этом году
  • AP

«Это фантастика. Никогда бы не поверил, что смогу стать чемпионом мира в этом году. Для меня это был тяжёлый сезон. И сегодня я очень рад прекрасному выступлению. Просто пытался сосредоточиться на себе во время стрельбы и поразить мишени. Очень рад, что мне это удалось», — приводит слова Самуэльссона пресс-служба IBU.

Самуэльссон преодолел дистанцию в 15 км за 36 минут и 42,8 секунды, не допустив ни одного промаха.

Ранее сообщалось, что шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла масс-старт на чемпионате мира в Оберхофе.

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