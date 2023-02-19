Романо: Месси ведёт переговоры только с ПСЖ
- AP
«Месси сейчас ведёт переговоры только с ПСЖ, у них была встреча с его отцом Хорхе, и он также подтвердил, что на данный момент у него нет предложений от «Барселоны». Это была просто вводная встреча с ПСЖ, в ближайшие недели последуют другие», — приводит слова Романо Caught Offside.
По информации RMC Sport, первая встреча между игроком и клубом по поводу продления контракта не увенчалась успехом. При этом окружение футболиста находится на связи только с ПСЖ.
В нынешнем сезоне Месси забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 23 матчах за парижан во всех турнирах.
Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Месси пропустил тренировку ПСЖ.