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Агент Кайо рассказал, как игроки «Краснодара» относятся к Ивичу

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Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеана, рассказал, как его клиент относится к главному тренеру команды Владимиру Ивичу.
Агент Кайо рассказал, как игроки «Краснодара» относятся к Ивичу
  • Gettyimages.ru

«Кайо, как и все в команде, счастлив работать с Ивичем. Все игроки довольны, что он возглавил «Краснодар», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ивич возглавил краснодарскую команду 4 января. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.

«Краснодар» по итогам 17 туров РПЛ с 25 очками занимает восьмое место в таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (42 очка).

Ранее Ивич заявил, что его тренерские принципы совпадают с философией «Краснодара».

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