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Йоханнес Бё высказался о том, что его доминирование может вредить биатлону

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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё ответил на вопрос о том, что его доминирование может вредить биатлону.
Йоханнес Бё высказался о том, что его доминирование может вредить биатлону
  • AFP

«Я в это не верю. Моя победная серия когда-нибудь закончится. После этого может пройти 20 гонок, прежде чем я опять выиграю», — цитирует младшего Бё VG.

16 февраля норвежский биатлонист в паре с Марте Олсбю-Ройселанн выиграл золотую медаль в сингл-миксте. Эта победа стала для спортсмена пятой на чемпионате мира в Оберхофе. Таким образом, он установил новый рекорд по победам на одном мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что IBU предварительно разрешил проведение эстафет на чемпионате мира в Оберхофе.

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