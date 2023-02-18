Йоханнес Бё высказался о том, что его доминирование может вредить биатлону

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё ответил на вопрос о том, что его доминирование может вредить биатлону.

«Я в это не верю. Моя победная серия когда-нибудь закончится. После этого может пройти 20 гонок, прежде чем я опять выиграю», — цитирует младшего Бё VG.

16 февраля норвежский биатлонист в паре с Марте Олсбю-Ройселанн выиграл золотую медаль в сингл-миксте. Эта победа стала для спортсмена пятой на чемпионате мира в Оберхофе. Таким образом, он установил новый рекорд по победам на одном мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что IBU предварительно разрешил проведение эстафет на чемпионате мира в Оберхофе.