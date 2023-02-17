Ротенберг хочет снять художественный фильм о хоккейном золоте Олимпиады-2018

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг считает, что было бы здорово снять художественный фильм о победе сборной России по хоккею на зимней Олимпиаде 2018 года.

«Мы поздравим всех участников этой великой победы. Была проделана огромная работа, чтобы выиграть золото Олимпиады в Корее. Вообще этот сюжет достоин того, чтобы о нём сняли художественный фильм. Мы этот вопрос проработаем, ведь это историческая победа», — цитирует главу штаба сборной России по хоккею «Матч ТВ».

Ротенберг подчеркнул, что золотые медали Пхёнчхана были добыты огромным трудом.

«Мы находились в сложнейшей ситуации. Звезды сошлись, и мы с божьей помощью вытащили это олимпийское золото, которое стало единственным для нашего хоккея за последние 30 лет», — заключил тренер.

Сборная России на Олимпиаде-2018 в финальном матче победила в овертайме команду Германии (4:3). На Игра-2022 российские хоккеисты завоевали серебро, уступив в финале финнам (1:2).

Ранее Ротенберг высказался об отстранении от международных соревнований.