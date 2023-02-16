Любимов рассказал, благодаря чему «Спартак» забил пять голов в меньшинстве в сезоне КХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Спартак» Роман Любимов объяснил, благодаря чему московская команда забросила пять шайб в меньшинстве в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.

«Я часто так выбегал, бывает много голевых моментов, когда играешь в меньшинстве. Потому что чаще выходят четыре нападающих, при неудачном отскоке для противника получается удачный момент для того, чтобы забить в меньшинстве. Это помогает команде, которая играет в меньшинстве», — цитирует Любимова ТАСС.

Красно-белые 16 февраля одержали победу над столичным «Динамо» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Любимов стал автором первого гола хозяев, забив в меньшинстве. В нынешнем сезоне это уже пятая шайба «Спартака» при численном преимуществе соперника.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 62 очками. «Динамо» располагается на пятой позиции с 82 очками.

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