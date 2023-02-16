Йоханнес Бё объяснил неудачную стрельбу на последнем этапе сингл-микста

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал свою неудачную стрельбу на последнем этапе сингл-микста на чемпионате мира в Оберхофе.

«Я просто плохо стрелял. Я не самый быстрый стрелок на лёжке, но мне хотелось сохранить отрыв, который мне создала Марте. Я попробовал ускориться, но понимаю, что ошибся», — сказал Бё после гонки.

Несмотря на ошибки, биатлонист в паре с Марте Олсбю-Рёйселанд выиграл золотую медаль в сингл-миксте. Эта победа стала для спортсмена пятой на чемпионате мира в Оберхофе. Таким образом, он установил новый рекорд по победам на одном мировом первенстве.

Ранее Тарьей Бё высказался об отсутствии допинг-тестирования россиян после ОИ-2022.