Мамаев — об основании академии в Дубае: я имею право решать, где лучше для меня и моей семьи

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев ответил на обвинения в связи с открытием футбольной академии в Дубае (ОАЭ), а не в России.

«Я считаю, что я имею право принимать решение о том, где лучше для меня и моей семьи. Мы спонтанно приехали в Дубай, и у нас появилась идея. Но я не понимаю, в чём упрек. Считаю, что я заслужил право находиться там, где я хочу», — цитирует Мамаева «Матч ТВ».

11 февраля Павел объявил о завершении профессиональной карьеры. После ухода из «Химок» в июле 2022 года он оставался в статусе свободного агента.

Полузащитник выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар», «Ростов» и «Химки». Мамаев за карьеру провёл 427 матчей во всех турнирах, забил 54 мяча и отдал 44 результативные передачи.

Ранее Александр Тарханов заявил, что Мамаев заслужил добрые слова после завершения карьеры.