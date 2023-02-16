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L'Équipe: Месси больше не хочет продлевать контракт с ПСЖ

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси не планирует продлевать контракт с парижским клубом.

Как сообщает L'Équipe, возможность ПСЖ продлить контракт с Месси, появившаяся после чемпионата мира 2022 года в Катаре, постепенно исчезает. 

По информации источника, сторона Месси всё ещё отказывается продлевать контракт с французским грандом, потому что футболист раздумывает над возможностью перехода в другой клуб. 

По информации журналиста Флорана Торшу, активные обсуждения начнутся после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», который состоится 14 февраля.

В нынешнем сезоне Месси забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 23 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси и Неймар после матча с «Баварией» впервые за десять месяцев подошли к фанатам ПСЖ.

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