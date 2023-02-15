ПСЖ нанёс лишь один удар по воротам «Баварии» в первом тайме матча 1/8 финала ЛЧ
Французский клуб выполнил лишь один удар в первой половине, который пришёлся мимо ворот, сообщает Opta.
Отмечается, что это является худшим результатом для ПСЖ по итогам первого тайма в матче Лиги чемпионов с 2016 года. Тогда парижане ударили один раз по воротам «Манчестер Сити».
На счету «Баварии» в первом тайме девять ударов, два из них пришлись на створ.
Матч проходит на стадионе «Парк де Пренс». Счёт встречи 1:0 в пользу «Баварии».
Ранее полузащитник «Баварии» Кингсли Коман открыл счёт в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.