ПСЖ нанёс лишь один удар по воротам «Баварии» в первом тайме матча 1/8 финала ЛЧ

«Пари Сен-Жермен» принимает на своём поле «Баварию» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Французский клуб выполнил лишь один удар в первой половине, который пришёлся мимо ворот, сообщает Opta.

Отмечается, что это является худшим результатом для ПСЖ по итогам первого тайма в матче Лиги чемпионов с 2016 года. Тогда парижане ударили один раз по воротам «Манчестер Сити».

На счету «Баварии» в первом тайме девять ударов, два из них пришлись на створ.

Матч проходит на стадионе «Парк де Пренс». Счёт встречи 1:0 в пользу «Баварии».

Ранее полузащитник «Баварии» Кингсли Коман открыл счёт в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.