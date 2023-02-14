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Экс-спортдиректор «Барселоны»: клубы России должны изменить ментальность

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Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль считает, что российским клубам необходимо изменить философию, чтобы помочь футболистам развиваться.

«Думаю, что клубы России должны изменить ментальность. Необходимо давать молодым игрокам больше шансов проявлять себя на поле. Кроме этого, должна быть возможность ездить в другие страны. Сейчас важно постараться поменять философию, структуру в клубах, в федерации, чтобы игроки могли ещё больше развиваться», — цитирует Абидаля Metaratings.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Коллективный иск в CAS подали восемь команд: петербургский «Зенит», московские ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», а также «Сочи», «Ростов», «Краснодар» и казанский «Рубин».

Ранее в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия опустилась с 18-го места на 23-е.

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