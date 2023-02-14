Экс-спортдиректор «Барселоны»: клубы России должны изменить ментальность
«Думаю, что клубы России должны изменить ментальность. Необходимо давать молодым игрокам больше шансов проявлять себя на поле. Кроме этого, должна быть возможность ездить в другие страны. Сейчас важно постараться поменять философию, структуру в клубах, в федерации, чтобы игроки могли ещё больше развиваться», — цитирует Абидаля Metaratings.
ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.
Коллективный иск в CAS подали восемь команд: петербургский «Зенит», московские ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», а также «Сочи», «Ростов», «Краснодар» и казанский «Рубин».
Ранее в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия опустилась с 18-го места на 23-е.