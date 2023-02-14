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Федерация бокса Канады объявила о бойкоте чемпионата мира 2023 года из-за участия россиян

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Глава Федерации бокса Канады (Boxing Canada) Райан О’Ши заявил об отказе участвовать в чемпионате мира по боксу 2023 года среди мужчин и женщин из-за допуска на соревнования спортсменов из России и Белоруссии под своими национальными флагами.
Федерация бокса Канады объявила о бойкоте чемпионата мира 2023 года из-за участия россиян
  • Gettyimages.ru

«У нас есть серьёзные опасения, связанные с риском, с которым сталкивается наш вид спорта, и будущим бокса в качестве олимпийского вида спорта», — цитирует О’Ши TSN.

Сборные России и Белоруссии, согласно решению Международной боксёрской ассоциации (IBA), будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой. Мужской и женский ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция и Ирландия.

Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.

Ранее руководство Чешской боксёрской ассоциации (CBA) высказалось о решении допустить спортсменов из России и Белоруссии до участия в мужском и женском чемпионатах мира 2023 года.

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