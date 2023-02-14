16-летний полузащитник ПСЖ Заир-Эмери выйдет в стартовом составе на матч 1/8 финала ЛЧ

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Уоррен Заир-Эмери стал самым молодым игроком в истории в стартовом составе на матч плей-офф Лиги чемпионов.

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