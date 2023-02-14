16-летний полузащитник ПСЖ Заир-Эмери выйдет в стартовом составе на матч 1/8 финала ЛЧ
- Legion-Media
В составе парижан с первой минуты появятся Джанлуиджи Доннарумма (вратарь), Ашраф Хакими, Серхио Рамос, Маркиньос (капитан), Марко Вератти, Неймар, Данило, Нуну Мендеш, Карлос Солер, Месси, Уоррен Заир-Эмери.
У «Баварии» на поле выйдут Янн Зоммер (голкипер), Жуан Канселу, Дайо Упамекано, Маттейс де Лигт, Бенжамен Павар, Йозуа Киммих (капитан), Леон Горецка, Лерой Сане, Джамал Мусиала, Кингсли Коман и Эрик Шупо-Мотинг.
Матч состоится 14 февраля в Париже в 23:00 мск.
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