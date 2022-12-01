25 тысяч человек в Париже праздновали выход Франции в финал ЧМ-2022

25 тыс. человек собрались 14 декабря на Елисейских полях в Париже, чтобы отпраздновать выход сборной Франции в финал чемпионата мира по футболу — 2022.

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информацию префектуры города.

В матче 1/2 финала турнира в Катаре французская сборная обыграла команду Марокко со счётом 2:0.

18 декабря подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Аргентины в финале.

Ранее сообщалось, что полиция Парижа задержала более 100 человек в ходе беспорядков после выхода Франции в финал ЧМ-2022.