Полиция Парижа задержала более 100 человек в ходе беспорядков после выхода Франции в финал ЧМ-2022

Полиция Парижа провела задержания во время празднования болельщиками победы сборной Франции над командой Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года.

Как сообщила префектура полиции Парижа, было проведено 115 задержаний в парижской агломерации, в том числе 101 в самом городе.

В финале турнира в Катаре Франция встретится с Аргентиной. Марокко сыграет с Хорватией в матче за третье место.

Ранее сообщалось, что на Елисейских Полях в Париже после выхода Франции в финал ЧМ-2022 произошли столкновения болельщиков с полицией.