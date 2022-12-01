В Париже после выхода Франции в финал ЧМ произошли столкновения между болельщиками и полицией

На Елисейских Полях в Париже после победы сборной Франции над командой Марокко в матче 1/2 финала чемпионата мира 2022 года зафиксированы столкновения болельщиков с полицией.

Как сообщает Le Figaro, полицейские с дубинками разгоняли толпу фанатов, которые, в свою очередь, бросали в их сторону фейерверки и железные трубы.

На одном из кадров с места происшествия запечатлён момент, как полицейский избивает уже лежащего на земле болельщика с марокканским флагом.

В финале турнира в Катаре Франция встретится с Аргентиной. Марокко сыграет с Хорватией в матче за третье место.

Ранее сообщалось, что в результате конфликта болельщиков после матча Франция — Марокко погиб 14-летний подросток.