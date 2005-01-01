В результате конфликта болельщиков после матча Франция — Марокко погиб 14-летний подросток

Сборная Франции обыграла команду Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре.

Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

По информации RMC Sport, в Монпелье после полуфинала начались беспорядки между болельщиками команд. Отмечается, что из-за конфликта фанатов погиб 14-летний мальчик.

Франция вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет с Аргентиной.

Ранее сообщалось, что Франция выиграла все семь матчей плей-офф ЧМ с 2018 года.